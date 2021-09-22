Самарские перевозчики готовят общественный транспорт Самары к холодам

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Ремонту и сезонному техобслуживанию – повышенное внимание: в Самаре перевозчики усилили работы в рамках подготовки подвижного состава к холодам.

«Сегодня мы побывали на базе автотранспортного предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам. Специалисты проверяют все окна, люки, регулируют механизмы открывания и закрывания дверей, приводят в порядок уплотнители и другие элементы теплоизоляции. Важно не допустить сквозняков, тогда и людей в салонах не продует. Также сотрудники заботятся о безупречном функционировании приборов отопительных систем, при необходимости устраняя неполадки, – пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – Кроме того, отдельные виды работ касаются дизельных автобусов».

«Когда установятся минусовые температуры наружного воздуха, предстоит переход на использование зимнего топлива. Сейчас идет подготовка и к этому. Соответствующие контракты заключены с поставщиками, которые ранее хорошо себя зарекомендовали. Это проверенные компании, поставляющие качественное топливо, – рассказала представитель компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая. – Мы нацелены на то, чтобы при любой погоде за бортом наши экипажи и пассажиры чувствовали теплую атмосферу в салонах».

Пока же активизированы работы в зонах ремонта и ТО автобазы. Проверку пройдет весь подвижной состав, а это более 450 автобусов. Отопление должно быть обеспечено в каждой единице транспорта.

Фото: администрация Самары