С 13 января электропоезд Ласточка будет ходить до Новокуйбышевска

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С 13 января движение скоростного электропоезда «Ласточка», следующего по маршруту Тольятти – Самара, будет продлено до станции Новокуйбышевская. Такое поручение было дано губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по итогам совещания с руководством Куйбышевской железной дорогой в июне 2024 года.

На организацию пригородных железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 году на эти цели выделены средства в размере 774 млн рублей.

В пути следования нового маршрута «Ласточки» предусмотрены остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги. Курсировать электропоезда по маршруту Тольятти – Самара – Новокуйбышевская будут ежедневно 3 раза в день. Время в пути составит 2 часа 19 минут (от Самары до станции Новокуйбышевская – 20 минут). Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс (кроме воскресенья) из Новокуйбышевска в Тольятти.

В зависимости от пиковых загрузок «Ласточки» будут курсировать пятивагонными или десятивагонными составами. В современных электропоездах есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

«Ласточки» адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – в них есть специализированные места, оборудованные креплениями для инвалидных колясок.

Приобрести билеты на пригородные поезда Тольятти – Самара – Новокуйбышевская можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Стоимость разового билета от Самары до станции Новокуйбышевская – 57,4 руб. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) правительством Самарской области введены льготы - цена разового билета будет снижена на 50%.