РЖД запускает дополнительные поезда после массовой отмены авиарейсов

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Дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом назначены из-за высокого спроса на билеты в июле после отмены авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург — Москва и обратно», — написали в telegram-канале РЖД.

Уже с 8 июля откроются рейсы поездов №249 Санкт-Петербург — Москва (отправление из Санкт-Петербурга 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36), а также скоростной «Ласточка» №846 Москва — Санкт-Петербург (отправление из Москвы 8 и 9 июля в 8:10, следование без остановок). Помимо этого, 8 июля из Санкт-Петербурга в Москву отправится поезд №845 (отправление в 15:59), а 11 июля из Москвы в Санкт-Петербург — поезд №250 (отправление в 8:10), пишет