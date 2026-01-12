Россиян ждут новые правила при сдаче экзаменов в ГИБДД

В России готовятся изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. МВД хочет ввести новые причины, по которым экзамен могут остановить или права могут отозвать. Также, возможно, больше не придётся приносить бумажные медицинские справки.

Согласно информации «Парламентской газеты», готовятся изменения в действующие с 2014 года правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. МВД намерено ужесточить требования к кандидатам, добавив в перечень оснований для недопуска к экзамену использование любых средств связи и других приспособлений, помогающих сдать испытание.

Также планируется существенно сократить срок действия результатов теоретического экзамена: успешная сдача ПДД будет действительна всего 60 дней, а не полтора года, как сейчас. В будущем ожидается, что водители, чья работа связана с перевозкой пассажиров или грузов (таксисты, дальнобойщики, водители общественного транспорта), станут первыми в очереди на лишение прав в случае обнаружения у них медицинских противопоказаний к вождению, пишет Лайф.