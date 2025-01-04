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Роскачество предупредило о поддельных "незамерзайках" на обочинах дорог

4 января 2025 12:19
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Роскачество предупредило о поддельных "незамерзайках" на обочинах дорог

Роскачество предупредило россиян, что покупать "незамерзайку" на обочинах дорог очень опасно, поскольку слишком высок риск приобрести подделку, которая в итоге нанесет лишь вред. Об этом ведомство сообщило ТАСС.

Чаще всего в составе "незамерзаек" используется изопропиловый спирт, однако есть и те, где можно встретить этиловый спирт. Цена последнего должна быть существенно выше, поскольку этиловый спирт – подакцизный товар, соответственно, произвести и приобрести его дороже.

Основные "сигналы", что перед вами подделка: плохо напечатанная этикетка, незначительная информация о продукте, чрезмерная дешевизна.

"Очень дешевая "незамерзайка" почти всегда оказывается подделкой или содержит вредные компоненты, например, метанол", – уточнили в ведомстве.

К тому же оборот метанола, как и его производство, в России запрещены.

При выборе омывающих жидкостей ведомство советует обращать внимание на температуру замерзания, которая обычно указана на упаковке. Подделку выдает то, что товар начинает либо густеть, либо замерзать при температуре выше указанной. Например, если на упаковке указано, что "незамерзайка" рассчитана на температуру до -30, то при попадании в морозильник, она не должна замерзнуть, так как там температура, как правило, не ниже -24 градусов. Если же "незамерзайка" загустела или заморозилось, то это основание для возврата товара.

В Роскачестве также обратили внимание, что омывающая жидкость не должна пахнуть "химией", а на упаковке товара должны быть указаны полное наименование изготовителя, адрес, состав (включая вид используемого спирта), описание опасности и меры по ее предупреждению и температурный диапазон.

В заключение в ведомстве напомнили, что от жидкости могут пострадать дворники и покрытие автомобиля, а потому перед покупкой следует ознакомиться с правилами о безопасном использовании для пластиковых поверхностей и совместимости "незамерзайки" с конкретным типом автомобиля. Эта информация также указана на упаковке товара, пишет Смотрим. 

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