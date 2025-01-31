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Развитие общественного транспорта обсудили на пресс-конференции в Правительстве Самарской области

31 января 2025 16:13
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Министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Карпов рассказал об организации этой работы.

Стандарт транспортного обслуживания и обновление подвижного состава: в Самарской области обсудили развитие общественного транспорта

 

Развитие общественного транспорта обсудили на пресс-конференции в Правительстве Самарской области. Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил Министерству транспорта и автомобильных дорог региона разработать стандарт транспортного обслуживания. Во время сегодняшней пресс-конференции министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Карпов рассказал об организации этой работы.

Министр отметил, что развитие транспорта идет по двум основным направлениям: во-первых, разработка регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания, а во-вторых, подготовка по мере возможностей бюджета контрактов на работу на маршрутах, по которым будет обновляться подвижной состав и приобретение подвижного состава по программам поддержки федерального центра.

«Организация транспортной работы начинается с документа планирования, сейчас разрабатываем стандарт транспортного обслуживания в регионе, после чего будут приниматься стандарты обслуживания, которые будут действовать в муниципалитетах. Одно из направлений, которые мы сейчас уже реализуем, это обновление подвижного состава в рамках заключаемых договоров на транспортное обслуживание, то есть обновление происходит за счёт участника рынка в рамках заключенных контрактов», -  сказал Сергей Карпов.

Заместитель главы г.о. Самара - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин отметил, что жители города уже увидели конкретные результаты работы по обновлению транспорта. Он напомнил, что в последних числах декабря в город пришли три трамвая "Витязь М", которые уже вышли на улицы. «В ближайшее время прибудут первые четыре вагона "Львенок" из партии 40 трамвайных вагонов, которая поступит в этом году», - сообщил Сергей Маркин.

"Львята" будут выходить на линию по очереди, сразу после обкатки. Их направят на маршруты № 13 и 3, а после рассмотрят необходимость выхода на рейсы № 22 и 5

Помимо обновления подвижного состава, модернизируется и инфраструктура. В 2024 году в Самаре обновлен участок трамвайных путей вдоль улицы Ново-Садовой от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной, сегодня на этом участке повышена скорость трамваев. В текущем году запланирован ремонт участка от Ново-Вокзальной до завода Тарасова.

Общественный транспорт обновляется и в Тольятти. Александр Востриков, руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти сообщил, что в 2024 году в городе появилось 22 новых автобуса, а в январе текущего года – 2 троллейбуса. Это позволило обновить подвижной состав на 7 дачных маршрутах и на 3 городских маршрутах. В ближайшие два года город планирует приобрести еще 97 автобусов и 24 троллейбуса. Также в текущем году модернизируется инфраструктура электрического транспорта: замена опор контактной сети, замена кабельной сети на подстанциях, ремонт диспетчерских пунктов.

Особое внимание Минтранс планирует уделить межмуниципальному транспорту, в том числе районам, граничащим с крупными городскими округами – Самарой и Тольятти. Ведомство внимательно изучает пассажиропоток из Волжского и Ставропольского районов, чтобы оперативно корректировать маршруты, реагируя на нужды жителей.

Иван Квасюк, генеральный директор АО «Порт Самара», напомнил, что для речных перевозок в 2024 году приобретено 2 судна «МПКС» вместимостью 240 пассажиров. Конструкция судна учитывает потребности маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что новый транспорт направят на обслуживание маршрутов Самара – Рождествено и Самара – Ширяево. В ближайшие годы пассажирский флот региона планируется пополнить еще 4 судами такого типа.

Обновляется в регионе и железнодорожный транспорт. Генеральный директор АО «Самарская пассажирская пригородная компания» Алексей Паневин отметил, что в эксплуатации компании находится 121 вагон, из них сформировано 27 поездов. В феврале ожидается прибытие 4 новых вагонов ЭП2Д. Аналогичная электричка пришла в 2024 году и сейчас работает на направлении Самара – Похвистнево.

Сергей Карпов подчеркнул, что регион продолжит обновлять подвижной состав общественного транспорта в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стал продолжением нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

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