Навигация в регионе завершена с ростом пассажиропотока.

По итогам сезона речными маршрутами воспользовались более 709 тысяч жителей и гостей региона. Это на 10% выше показателя прошлого сезона и лучший результат за последние четыре года.

«Речные перевозки остаются востребованным видом транспорта, прежде всего для связи с населенными пунктами на территории Национального парка «Самарская Лука». Рост пассажиропотока говорит о правильно выстроенной маршрутной политике. Мы продолжим развивать это направление, обеспечивая комфорт и доступность перевозок», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Другие значимые итоги навигации:

Основной объём перевозок (88%) обеспечило Самарское речное пассажирское предприятие

За сезон тремя перевозчиками выполнено 12 603 рейса

В работе было задействовано 15 судов различного класса: от вместительных теплоходов «Москва» (350 человек) до скоростных судов на подводных крыльях «Валдай»

С 1 декабря 2025 года начался межнавигационный период, который продлится до 31 марта 2026 года. С установлением устойчивого ледового покрова пассажиров начнут перевозить 6 судов на воздушной подушке (СВП) — «Нептун» и «Славир». Дата старта рейсов на СВП будет объявлена дополнительно по итогам мониторинга ледовой обстановки.