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На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль

24 января 2025 13:31
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На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль

С 31 января 2025 года в Самарской области будет запущена работа автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК), расположенного на км 7+640 региональной автодороги Обход села Красный Яр.

Комплекс АПВГК был установлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и предназначен для измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств – общей массы, осевых нагрузок и габаритов.

Все измерения АПВГК производит в автоматическом режиме без снижения скорости движения транспортного потока. Максимально допустимая величина нормативной нагрузки на ось транспортного средства для указанного участка автомобильной дороги составляет 10 тонн.

В случае фиксации комплексом завышения допустимых параметров Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф на собственника транспортного средства в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

«Обход села Красный Яр протяженностью соединяет две трассы федерального значения и пользуется большой популярностью у транзитного большегрузного транспорта. Суточная интенсивность движения по дороге составляет 2,3 тысячи автомобилей в сутки. Установка пункта весогабаритного контроля позволит обеспечить сохранность автомобильной дороги», -  отмечает руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог минтранса Самарской области Александр Данилов.

Работа по развитию дорожной сети будет продолжена в рамках нового национального проекта "Инфрастуктура для жизни".

Теги: Акценты В центре внимания

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