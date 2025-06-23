На этой неделе из Самары в Казань отправится тестовый «Метеор»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о планах компании «Водолет» провести тестовые рейсы теплохода на подводных крыльях «Метеор 120Р» по маршруту Самара - Тольятти - Ульяновск - Казань. «Метеор» 120Р «Капитан Полуэктов» выйдет в первый рейс из Самары уже 26 июня в 11.00.

Судя по расписанию, в Казани уже можно быть в 19.30. Тем, кто захочет путешествий, добраться до Нижнего Новгорода можно будет уже традиционным рейсом 27 июня, переночевав в Казани. Кроме того, вводятся еще два тестовых рейса: Волгоград - Саратов (24 июня) и Саратов - Самара (25 июня). Так что у жителей областной столицы есть несколько вариантов путешествий, пишет Маленькая Сызрань.