Каждый третий самарец хочет пересесть на электромобиль

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Жители Самары выбирают электромобили за экологичность (52%), низкую стоимость зарядки на станции (44%) и тишину в салоне (36%). По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и платформы для продажи и покупки автомобилей Авито Авто, больше всего водители электромобилей боятся короткого замыкания внутри батареи (52%), разрядки аккумулятора во время движения по трассе (47%) и невозможности буксировки электромобиля (29%).

Более трети самарцев хотят приобрести электромобиль (38%). Владеют такой машиной лишь 1% опрошенных. Самыми популярными у жителей Самары считаются японские марки автомобилей — такую хотел бы купить каждый третий опрошенный (29%). В тройку самых популярных марок также вошли немецкие (20%) и российские (18%). Больше всего любителей электромобилей проживает в Казани (47%), Москве (44%) и Красноярске (42%). Среди прочих плюсов покупки электрокаров горожане называют отсутствие воспламеняющегося топлива (26%) и простота эксплуатации (25%).

В рамках исследования выяснилось, что больше всего опасений у любителей электромобилей из Самары вызывает батарея, а особенно короткое замыкание внутри нее (52%). Чаще всего этого боятся жители Красноярска (66% ответов в городе). На втором месте по опасности стоит разрядка аккумулятора во время движения по трассе (47%). Этот страх чаще всего входит в топ-3 у жителей Нижнего Новгорода (63%) и Екатеринбурга (55%). Замыкает тройку полная разрядка аккумулятора (42%), этого чаще всего опасаются жители Новосибирска (55%) и Казани (53%). Самарцев, в том числе, пугает быстрая деградация аккумулятора (32%), невозможность буксировки электромобиля (29%) и повреждение системы охлаждения или проводки (19%).

В качестве защиты своего автомобиля от опасностей, большинство водителей выбирают каско (61%). Из них, каждый третий (39%) покупает стандартный полис. 12% респондентов приобретают специальный, который рассчитан на автомобили с электродвигателем, а 10% планируют приобрести такую страховку. Идеальной защитой, по мнению самарцев, может считаться страхование от самовозгорания (47%), защита от повреждения аккумулятора (42%) и возможность вызвать эвакуатор неограниченное количество раз (38%).