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Из-за Первенства Самары по велоспорту временно ограничат движение

1 июня 2021 10:37
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Из-за Первенства Самары по велоспорту временно ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных состязаний – Первенства городского округа Самара по велосипедному спорту с 08:00 до 13:00 10 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

        - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

        - по Проезду № 2;

        - по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

        Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

        Также на территории Самары на вышеуказанных участках улиц с 05:00 до 13:00 10 июня 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

        Кроме того, с 08:00 до 13:00 10 июня 2021 года работа общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295) будет организована по скорректированной схеме.

        Подробнее со схемами ограничения движения и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.

        Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

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Теги: В центре внимания городской транспорт ограничение движения транспорт

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