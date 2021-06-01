Из-за Первенства Самары по велоспорту временно ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных состязаний – Первенства городского округа Самара по велосипедному спорту с 08:00 до 13:00 10 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2 ;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Также на территории Самары на вышеуказанных участках улиц с 05:00 до 13:00 10 июня 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 13:00 10 июня 2021 года работа общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295) будет организована по скорректированной схеме.

Подробнее со схемами ограничения движения и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.