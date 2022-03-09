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Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за выходные

9 марта 2022 13:47
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Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за выходные

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие четыре дня, с 5 по 8 марта 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 3000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 60 водителей.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие четыре дня сотрудники полиции выявили 3 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 261 автомобилист. Водителей, не исполнивших выписанные ранее требования о приведении автомобиля в надлежащее состояние не выявлено.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлен 81 нарушитель правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 336 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 263 правонарушения со стороны пешеходов и 220 – со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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