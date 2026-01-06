Я нашел ошибку
Главные новости:
Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.
Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.
В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии
Они продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников центров.
«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров
Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией.
В  храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения
Артур Абдрашитов лично проверил организацию рейсов судов на воздушной подушке в Рождествено

185
Несмотря на неидеальные для этого вида транспорта погодные условия, суда стабильно проходят маршрут менее чем за 10 минут.

В регионе начался зимний этап навигации с использованием судов на воздушной подушке (СВП). Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов находится на Речном вокзале, где лично проверил организацию рейсов по маршруту «Самара — Рождествено».

Это долгожданное событие для жителей села, которое стало возможным благодаря установлению ледового покрова на акватории Волги. В работе зимней переправы задействован флот из шести современных судов — «Нептун»и «Славир».

По словам руководителя ведомства, несмотря на неидеальные для этого вида транспорта погодные условия, суда стабильно проходят маршрут менее чем за 10 минут. Первые рейсы показали, что наполняемость судов составляет около 70%.

 

Фото:   минтранс СО

Самара

