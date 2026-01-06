Артур Абдрашитов лично проверил организацию рейсов судов на воздушной подушке в Рождествено

В регионе начался зимний этап навигации с использованием судов на воздушной подушке (СВП). Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов находится на Речном вокзале, где лично проверил организацию рейсов по маршруту «Самара — Рождествено».

Это долгожданное событие для жителей села, которое стало возможным благодаря установлению ледового покрова на акватории Волги. В работе зимней переправы задействован флот из шести современных судов — «Нептун»и «Славир».

По словам руководителя ведомства, несмотря на неидеальные для этого вида транспорта погодные условия, суда стабильно проходят маршрут менее чем за 10 минут. Первые рейсы показали, что наполняемость судов составляет около 70%.

Фото: минтранс СО