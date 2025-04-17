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2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары

17 апреля 2025 17:45
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2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары

2ГИС «оживил» общественный транспорт — теперь на карте можно увидеть реалистичные 3D-модели автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси, которые движутся по маршрутам в режиме реального времени. Это первое подобное решение в России: ранее транспорт обозначался на карте иконками, а теперь реалистичные модели перемещаются по карте — там же, где в городе едет автобус. Такие модели делают навигацию более наглядной, а карту — живой и динамичной.

«Мы продолжаем развивать карты в сторону максимальной реалистичности, — говорит Андрей Кочанов, руководитель отдела развития карты в 2ГИС. — Сначала появились объёмные здания, достопримечательности, парки и дороги с разметкой. Теперь улицы оживают за счёт движущегося транспорта. Это не просто визуальный эффект, а результат сложной технологической работы, объединяющей данные, анимацию и точную геолокацию. В мире подобные решения единичны и носят, скорее, экспериментальный характер. В России 2ГИС первым запустил городской транспорт в реалистичном виде на картах — и, пожалуй, первым среди крупных картографических сервисов в мире, работающих на многомиллионную аудиторию. Функция помогает пользователям быстрее ориентироваться в городе и точнее понимать, где находится нужный вам автобус».

Чтобы увидеть 3D-модели транспорта, нужно включить слой «Транспорт» и реалистичные эффекты, а затем приблизить карту. Модели движутся по маршрутам в реальном времени, а цвет помогает отличить их тип: синим обозначены автобусы, красным — трамваи, жёлтым — троллейбусы, сиреневым — маршрутные такси. В Москве реалистичными стали и речные трамвайчики. 

Модели движутся по маршрутам в реальном времени, у каждой модели указан номер маршрута, которому она соответствует

Реалистичные модели упрощают восприятие и навигацию. Пользователю легче понять, где именно сейчас находится нужный автобус или трамвай, и в каком направлении он движется. Это особенно удобно, если важно точно рассчитать время выхода или выбрать наиболее оптимальный маршрут. 3D-модели транспорта дополняют общую реалистичную картину, которую 2ГИС создает на карте, и помогают точнее ориентироваться в городе.

Функция доступна во всех городах, где есть реалистичные дороги и отображение транспорта в реальном времени — в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии на сайте 2gis.ru. Нужно лишь включить реалистичные эффекты в настройках и слой «Транспорт».

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