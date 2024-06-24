Жителей Самарской области приглашают к участию в IV Международном строительном чемпионате

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Открыта регистрация на IV Международный строительный чемпионат, организатором которого является президентская платформа «Россия — страна возможностей». Жители Самарской области получат возможность заявить о себе на всю Россию, продемонстрировать профессиональные навыки, а также стать частью кадрового резерва строительной отрасли. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 31 августа включительно.

Международный строительный чемпионат – это масштабное открытое событие для представителей строительной отрасли, направленное на внедрение в профессиональную деятельность передовых технологий и повышение квалификации специалистов.

В 2024 году участниками Международного строительного чемпионата смогут стать как профессионалы – работники отраслевых организаций России и иностранных государств, так и молодежь, обучающаяся в образовательных организациях. Чемпионат пройдет по трем лигам – основная, студенческая и школьная лига. Регистрация и предварительный этап проекта для школьников начнется 21 июня и продлится до 25 августа. Предварительный этап для основной и студенческой лиг начнется 1 июля и продлится до 31 августа. Он включает в себя теоретические и практические задания для участников.

Финал проекта пройдет в рамках Международной строительной недели с 1 по 4 октября в Екатеринбурге. Ожидается, что участие в проекте примут 12 тысяч человек из России и зарубежных стран. Финалистами смогут стать около 900 участников, в том числе – представители Самарской области.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что проект зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обмена опытом с коллегами и единомышленниками из разных стран, получения признания на международном уровне.

«Будучи международной площадкой, для участников из разных стран Чемпионат стал хорошей платформой для демонстрации своих навыков и знаний, презентации идей и своего видения развития строительной отрасли России. В финальных испытаниях примут участие более 900 талантливых представителей сферы строительства. Конечно, приглашаем к участию в проекте и жителей Самарской области! Благодаря широкому обмену опытом и соревновательному элементу на Чемпионате будут созданы лучшие условия для дальнейшей самореализации участников в своей профессии. Хорошим бонусом для победителей соревнований по номинациям станет денежное вознаграждение. Работая с лучшими специалистами отрасли и предоставляя им возможности для обучения и развития мы повышаем престиж строительных профессий и создаем социальные лифты для каждого участника. Благодаря реализации проекта будет сформирован кадровый резерв и профессиональное сообщество», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Соревнования будут состоять из более чем 30 командных и индивидуальных номинаций, каждая из которых включает в себя такие формы участия, как индивидуальную, командную и мультикомандную. Часть из них предоставляет возможность участия в проекте людям с ограниченными возможностями здоровья. В списке номинаций – «Информационное моделирование и проектирование», «Монтаж автономной системы отопления», «Управление проектом сооружения», «Лучший эколог», «Охрана труда», «Строительный контроль», «ТИМ-специалист», «Комфортное жилье», и другие. Полный перечень номинаций доступен при регистрации на сайте https://wcc.rsv.ru. Победители в каждой номинации получат денежные выплаты от 25 до 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 27 млн рублей.

Финалистам предстоит очно побороться в заключительных соревнованиях Чемпионата в столице Свердловской области. Помимо соревновательной части, программа IV Международного строительного чемпионата предполагает проведение деловых и культурно-досуговых мероприятий, молодежного трека и выставки 100+ TechnoBuild.

Оператором волонтерского корпуса в рамках Чемпионата выступают Российские студенческие отряды. Всего будет привлечено не менее 150 добровольцев. Их работа затронет 11 направлений деятельности: логистику, питание, СМИ, сопровождение команд, торжественные церемонии и другое. Студенты, выпускники и аспиранты от 18 лет могут подать заявку в волонтерский корпус. Регистрация для волонтеров открыта до 30 июня по ссылке на платформе «Россия – страна возможностей». Каждый кандидат после подачи заявки проходит собеседование, состоящее из вопросов по анкете, информации об опыте кандидата, решения ситуационных задач и заданий на знание иностранного языка.

Официальными учредителями Чемпионата в 2024 году выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Публичное акционерное общество «Газпром», открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды». Организатором Чемпионата является президентская платформа «Россия – страна возможностей», соорганизатором – Правительство Свердловской области.