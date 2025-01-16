В Самарской области прошло первое заседание штаба по капитальному строительству объектов

121

Провел его губернатор. По решению Вячеслава Федорищева заседания будут проходить еженедельно.

«В регионе в этом направлении есть ряд накопленных проблем: проектная документация готовилась некорректно, затягивалось выделение средств, замечания контролирующих органов выдавались в последний момент перед вводом, и, как следствие, срывались сроки ввода объектов.

Будем собираться с руководителями соответствующих подразделений правительства региона, муниципалитетов и с застройщиками каждую неделю. Такой формат работы позволит нам слаженно вместе решать накопившиеся вопросы и задачи», – подчеркнул глава региона.