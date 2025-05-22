В Самарской области появятся еще 10 детсадов

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Правительство Самарской области запланировало строительство новых дошкольных образовательных учреждений. Перечень содержится в программе социально-экономического развития региона.

В частности, в Самаре детские сады планируют построить:

к 2027 году - в макрорайоне Амград на 330 мест,

к 2028 году - на ул. Сакко и Ванцетти в Железнодорожном районе на 230 мест,

к 2030 году - на 5-й просеке на 240 мест.

В Южном городе власти собираются возвести три детсада. К 2029 г. новые дошкольные учреждения появятся в ЮГ-1 (№ 0) и ЮГ-2 (№12). Каждый будет рассчитан на 300 мест. Аналогичный детсад к 2030 г. построят в ЮГ-1 (№11).

В Тольятти к 2027 г. планируют возвести детские сады в мирокрайоне Северном (на 300 мест), на ул. 40 лет Победы (на 150 мест), в микрорайоне Калина (на 350 мест). Также дошкольное учреждение возведут на ул. Энтузиастов в с. Подстепки Ставропольского района, пишет Волга-Ньюс.