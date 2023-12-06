В Самаре решают вопрос о застройке двух пустырей около стадиона «Солидарность Арены»

Жителей Самары пригласили принять участие в общественных обсуждениях. На них вынесли вопрос о застройке двух пустырей около стадиона «Солидарность Арены». Их общая площадь составляет 2210 квадратных метров, пишет 63.ру.
— Горожанам предлагается проголосовать за проект предоставления разрешения на использование участка на улице Промежуточной под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, — указано в постановлении мэрии.
Термином «малоэтажная многоквартирная застройка» власти традиционно именуют жилье экономкласса. Также под этот термин могут попасть таунхаусы. Свое мнение относительно застройки Промежуточной можно выразить:
На развитие территории у стадиона у властей большие планы. В 2021 году Минстрой даже представлял схему размещения различных объектов около «Солидарность Самара Арены».