В Самаре решают вопрос о застройке двух пустырей около стадиона «Солидарность Арены»

152

Жителей Самары пригласили принять участие в общественных обсуждениях. На них вынесли вопрос о застройке двух пустырей около стадиона «Солидарность Арены». Их общая площадь составляет 2210 квадратных метров, пишет 63.ру.

— Горожанам предлагается проголосовать за проект предоставления разрешения на использование участка на улице Промежуточной под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, — указано в постановлении мэрии.

Термином «малоэтажная многоквартирная застройка» власти традиционно именуют жилье экономкласса. Также под этот термин могут попасть таунхаусы. Свое мнение относительно застройки Промежуточной можно выразить:

в письменной форме через официальный сайт мэрии;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес департамента градостроительства.

На развитие территории у стадиона у властей большие планы. В 2021 году Минстрой даже представлял схему размещения различных объектов около «Солидарность Самара Арены».