В Самаре проверили строительство детских садов и школы

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Посетили строящуюся школу на 5-ой просеке, а также детские сады на улицах Подшипниковая и Ташкентская.

Строительство детских садов ведется по нацпроекту «Демография». Дошкольное учреждение на Ташкентской рассчитано на 132 места, в том числе 60 ясельных. Внутри детского сада закончена чистовая отделка, все помещения готовы к покраске и укладке специального напольного покрытия. Активно выполняются работы по благоустройству.

Детский сад на Подшипниковой, 27 рассчитан на 112 мест. Готовность объекта составляет 80%. Выполняются работы по устройству вентиляции, внутреннего электроснабжения и бытовой канализации.

Завершить строительство второго корпуса школы на 5-ой просеке планируют в самые короткие сроки. На сегодняшний день продолжаются активные внутренние работы. В ближайшее время будет закончена установка витражных окон. Новая школа рассчитана на 850 учащихся и 75 дошкольников.

Фото: администрация Самары