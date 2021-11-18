В Самаре проверили ход строительства второго корпуса школы на Пятой просеке

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Строительство второго корпуса школы на Пятой просеке ведется в рамках национального проекта «Образование» и находится на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной.

В четверг, 18 ноября, ход строительства второго корпуса общеобразовательной школы №26 на Пятой просеке оценили Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, Первый заместитель Главы городского округа Самара Владимир Василенко, руководители профильных министерств и департаментов.

Востребованность образовательного учреждения для жителей Пятой просеки сложно переоценить: это густонаселенный район, где проживают много молодых семей с детьми. В новой школе смогут учиться 850 ребят с 1 по 11 класс и заниматься 75 дошкольников. Завершить строительство знакового объекта планируется до конца 2021 года.

Возведение здания, темпы и качество выполнения монтажных и отделочных работ подрядчиком находятся на постоянном контроле у городских властей. Подрядчик разработал понедельный план до конца года, по которому объект достраивается и будет введен в эксплуатацию.

На сегодняшний день здание переменной этажности и детский сад отапливаются, рабочие красят стены и укладывают гомогенное покрытие, завершают работы по фасаду, уже установлено остекление входной группы у главного входа в корпус. В актовом и спортивных залах продолжаются активные внутренние работы, также ведется закупка оборудования.

«На данный момент кабинеты на втором-третьем этажах окрашены, укладывается гомогенное покрытие, устанавливаются основные двери. Ведется активная работа в блоках А и В, монтируется остекление. Оснащение школы будет выполнено в рамках договора с подрядчиком, также часть оборудования будет куплена по линии Министерства образования региона. По мере готовности кабинетов мы будем доставлять парты, столы, мебель, и оборудование в пищеблок», - рассказал заместитель руководителя Департамента градостроительства Администрации городского округа Самара Василий Чернов.

В новом здании школы, как и в ее первом корпусе, установят самое современное оборудование.

«Школа строится по нацпроекту «Образование», сейчас ее готовность составляет более 70%. Параллельно ведется подготовка преподавательского состава, которому предстоит принимать первых учащихся в следующем году. Важно, чтобы объект был сдан в срок и сюда на будущий год пришли дети и получали качественные образовательные услуги», - отметил Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

После завершения обхода здания прошло рабочее совещание, на котором более предметно рассмотрели все проблемные вопросы и выработали пути их решения.

Фото из открытых источников