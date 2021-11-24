В Самаре построят новый жилой микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий 

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Возведение нового жилого микрорайона в Самаре в рамках программы комплексного развития территорий планируют начать уже в будущем году. Об этом стало известно в ходе совещания в Правительстве Самарской области, которое провел 24 ноября первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Оператором проекта выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Планируется, что новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары.

В соответствии с планом, здесь на площади более 10 га будут возведены жилые здания, объекты социального назначения, коммерческая недвижимость. Общая площадь жилого фонда должна составить 98 тысяч квадратных метров.

Площадь жилой застройки первой очереди – порядка 27 тысяч квадратных метров. «Прошу предусмотреть в проекте планировки детские площадки и прогулочные зоны внутри кварталов, тщательно продумать оформление фасадов и размещение объектов инфраструктуры. Коллеги, мы понимаем, что здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть достойное удобное жилье, а сам комплекс – максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

При возведении нового жилого комплекса планируют применить современные технологии быстрого строительства. Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.

Фото: pixabay