Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается организациям, которые являются трендсеттерами в использовании технологий для повышения качества обслуживания клиентов.
Лучший в мире клиентский опыт: у Сбера — 5 наград премии iCXA
Прививать подростков будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.
Минздрав РФ зарегистрирует вакцину для иммунизации от коронавируса подростков
Форум «Молодые ученые» является совместным мероприятием в сфере укрепления международного молодежного сотрудничества России и Казахстана.
В Самаре открылся Российско-Казахстанский молодежный форум «Молодые ученые» 
В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги деятельности за три квартала 2021 года.
Растет выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти»
Ряд предприятий машиностроения, нефтехимической отрасли возобновили производство кислорода для промышленных нужд.
Промышленные предприятия губернии наращивают производство кислорода
Особенности санобработки троллейбусов «Адмирал».
В Самаре продолжается антиковидная обработка всех видов общественного транспорта
Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для школьников формате.
Более 100 тысяч школьников региона приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.
В Самаре построят новый жилой микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий 
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре построят новый жилой микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий 

24 ноября 2021 17:06
134
Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.

Возведение нового жилого микрорайона в Самаре в рамках программы комплексного развития территорий планируют начать уже в будущем году. Об этом стало известно в ходе совещания в Правительстве Самарской области, которое провел 24 ноября первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Оператором проекта выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Планируется, что новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары. 

В соответствии с планом, здесь на площади более 10 га будут возведены жилые здания, объекты социального назначения, коммерческая недвижимость. Общая площадь жилого фонда должна составить 98 тысяч квадратных метров. 

Площадь жилой застройки первой очереди – порядка 27 тысяч квадратных метров. «Прошу предусмотреть в проекте планировки детские площадки и прогулочные зоны внутри кварталов, тщательно продумать оформление фасадов и размещение объектов инфраструктуры. Коллеги, мы понимаем, что здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть достойное удобное жилье, а сам комплекс – максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

При возведении нового жилого комплекса планируют применить современные технологии быстрого строительства. Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
317
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
496
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
540
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
623
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
23 ноября 2021  12:37
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
456
Весь список