В Самаре построят новый поселок

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В Самаре застроят пустырь в Кировском районе. Место вплотную прилегает к стадиону «Солидарность Арена». Земельный участок выставили на торги. Аукцион проведет компания «Дом.РФ».

Земля примыкает к улице Дальней, за которой начинается территория самарского стадиона. По другую сторону от участка находится небольшое садово-дачное товарищество.

— Площадь участка — 9,39 га. Вид разрешенного использования — жилой поселок и техническая зона, — говорится на сайте.

Землю оценили в 39 миллионов рублей. Аукцион назначен на 20-е числа декабря, пишет 63.ру.