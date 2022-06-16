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В Самаре начались подготовительные работы к строительству нового детского сада в Промышленном районе

16 июня 2022 16:40
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Он рассчитан на 240 мест, включая 80 – ясельных для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Сегодня в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе стартовали подготовительные работы на площадке строительства нового детского сада. Он рассчитан на 240 мест, включая 80 – ясельных для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Причем у каждой группы будет своя прогулочная зона.

Объект появится в рамках национального проекта «Демография».

Проект детского сада в Промышленном районе Самары разработан лицензированной организацией «Куйбышевский Промстройпроект». Подобные типовые проекты были реализованы в Кировском внутригородском районе при возведении детских садов, введенных в эксплуатацию в 2019-2020 гг. на улицах Ташкентской и Алма-Атинской. Стоит отметить, что очередной проект усовершенствовали с учетом пожеланий, для более качественного и удобного обслуживания здания в дальнейшем. Прежде всего, это касается инженерного обеспечения – систем вентиляции, электроснабжения.

Чтобы устроить надежный фундамент, залить плиту, скорее всего, придется делать дренаж. На объекте есть грунтовые воды (с залеганием от 1,3 метра до 3,8 метра).

Готова схема размещения порядка 150 зеленых насаждений (включая деревья и кустарники). Их удаление с площадки необходимо, но работы начнутся только после согласования с профильным департаментом и получения порубочных листов (билетов). Однако, в обязательном порядке после строительства подрядчик проведет компенсационное озеленение.

Все работы будут находиться под постоянным контролем заказчика и общественности.

С июля строители намерены выходить на объект с 07:00 и работать в режиме продленной смены – до 20:00, но при условии, что у местных жителей не возникнет возражений. Все операции, связанные с высокой шумовой нагрузкой, запланируют исключительно на дневные часы.

 

Фото:   администрация Самары

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