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В Самаре наблюдается максимальное снижение цен на новостройки среди российских мегаполисов в июле

1 августа 2025 10:12
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в Самаре наблюдается максимальное снижение цен на новостройки среди российских мегаполисов в июле

По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, во втором квартале 2025 года в 11 из 16 городов-миллионников России наблюдался рост числа сделок с новостройками по сравнению с первым кварталом. Наиболее заметный рост показали Красноярск (+39%), Омск (+33%), Самара (+29%), Новосибирск (+19%) и Санкт-Петербург (+16%).

В июле в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 124 000 рублей, что на 2,5% ниже, чем месяцем ранее. Это самое значительное снижение среди всех миллионников. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 6,5 млн рублей, а медианная площадь — 53 кв. м.

«Начало цикла снижения ставок Банком России, отчасти, могло повлиять на интерес к рынку недвижимости — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Однако ставки остаются высокими, поэтому увеличение цен наиболее заметно в городах, где высока доля сделок без привлечения льготной ипотеки — такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань. В большинстве случаев рост медианных цен в объявлениях обусловлен сокращением объема наиболее доступных предложений. В целом динамика подтверждает, что покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости».

В июле миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (451 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (280 000 руб/кв.м), Казань (245 000 руб/кв.м), Нижний Новгород (190 000 руб/кв.м) и Уфа (178 000 руб/кв.м).

Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в июле зафиксирован в Уфе (+6%), Москве (+4,2%) и Челябинске (+2,2%), в то время как наибольшее снижение - в Самаре (-2,5%), Воронеж (-1,3%) и Краснодаре (-1,3%). 

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