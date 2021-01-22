В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтировали почти 50 км автомобильных дорог

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Красноармейском районе Самарской области на двух региональных трассах капитально отремонтировали почти 50 км асфальтового покрытия.

Автотрасса «Самара – Волгоград» — Красноармейское – Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. В 2019 году благодаря нацпроекту капитально отремонтировали 11,7 км дороги. В 2020 году выполнили капремонт еще двух участков автомобильной дороги общей протяженностью более 14,5 км.

В соответствии с проектом, проезжая часть была расширена, на дороге появились переходно-скоростные полосы для безопасного выезда с примыкающих дорог. Конструкцию дорожной одежды усилили тремя слоями покрытия – два слоя из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона общей толщиной 13 см и верхний слой из высокопрочной смеси щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. На ряде участков были заменены все конструктивные слои дорожной одежды – под тремя слоями асфальта уложен новый песчаный подстилающий слой толщиной 25 см и трехслойное основание из щебня толщиной более полуметра.

Дорожники произвели ремонт водопропускных труб, установили барьерные ограждения, сигнальные столбики, новые дорожные знаки, а также нанесли разметку. Для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта были установлены четыре новых автобусных павильона, устроены тротуары и пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, качество ремонта автомобильной дороги «Самара – Волгоград» – «Красноармейское – Пестравка» оценил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе со специалистами мобильной лаборатории Глава региона выезжал на дорожный объект и провел отбор керна – пробы асфальтобетонного покрытия, которая позволяет оценить качество дорожного полотна в целом и соответствие толщины каждого слоя нормативам.

«Такой настрой министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области позволил нам попасть в список лидеров по РФ по исполнению работ. Такая репутация зарабатывается очень тяжело, но когда ты ее заработал, то у тебя появляется гораздо больше возможностей для привлечения средств», – отметил Дмитрий Азаров.

Дорожные работы на участке автомобильной дороги Каменный Брод - Чапаевский - Воздвиженка – «Самара – Волгоград» протяженностью 22,7 км были начаты весной 2020 года.

Дорога связывает между собой несколько населенных пунктов Красноармейского района, а также две опорные региональные магистрали «Самара-Волгоград» и «Самара-Волгоград»-Красноармейское-Пестравка.

Помимо обновления дорожного полотна выполнено уширение проезжей части, полный разбор и устройство новой дорожной одежды на некоторых участках, ремонт и замена водопропускных труб. При устройстве верхнего слоя основания автомобильной дороги применили технологию холодной регенерации.

Необходимо отметить, в ходе капитального ремонта региональной автомобильной дороги Каменный Брод - Чапаевский - Воздвиженка – «Самара – Волгоград» в трех населенных пунктах Красноармейского района появились новые тротуары и освещение. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в селах Каменный Брод и Воздвиженка, сельском поселении совхоз Чапаевский установили перильное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки и светофоры Т7, обустроили пешеходные переходы, нанесли разметку термопластиком.

Ввести объект в эксплуатацию планировали в 2021 году, в результате, капитальный ремонт региональной трассы завершили досрочно, в прошедшем году.