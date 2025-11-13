В Госдуме предложили механизм защиты от мошенников при продаже единственного жилья с помощью эскроу-счета

212

Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили письмо на имя вице-премьера Марата Хуснуллина с предложением внедрить механизм защиты от мошенничества при продаже единственного жилья, предполагающий совершение сделок через эскроу-счет. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"В целях усиления защиты имущественных прав граждан представляется обоснованным внедрение обязательного порядка расчетов через эскроу-счет при отчуждении единственного жилого помещения. Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой все денежные средства по договору купли-продажи единственного жилья подлежат зачислению покупателем на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке", - говорится в документе.

Отмечается, что для эффективного правоприменения необходимо закрепить статус "единственного жилья" со сведениями ЕГРН. Раскрытие средств в пользу продавца должно производиться исключительно после государственной регистрации перехода права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН, считают депутаты. В течение указанного периода банк, Росреестр и правоохранительные органы должны иметь возможность оперативной проверки поступающих сигналов о признаках мошенничества, а продавец - право заявить о факте принуждения к сделке. "При отсутствии заявлений средства раскрываются автоматически. Совместным заявлением сторон допускается досрочное перечисление средств при условии нотариального подтверждения отсутствия рисков", - следует из текста письма.

Депутаты предлагают установить предельные тарифы на открытие и ведение эскроу-счетов, чтобы исключить их чрезмерное удорожание для добросовестных участников рынка. При этом парламентарии предлагают поэтапное внедрение данного механизма - сначала в пилотных регионах, затем по всей стране.