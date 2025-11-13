Я нашел ошибку
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В Госдуме предложили механизм защиты от мошенников при продаже единственного жилья с помощью эскроу-счета

13 ноября 2025 10:58
Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили письмо на имя вице-премьера Марата Хуснуллина с предложением внедрить механизм защиты от мошенничества при продаже единственного жилья, предполагающий совершение сделок через эскроу-счет. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"В целях усиления защиты имущественных прав граждан представляется обоснованным внедрение обязательного порядка расчетов через эскроу-счет при отчуждении единственного жилого помещения. Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой все денежные средства по договору купли-продажи единственного жилья подлежат зачислению покупателем на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке", - говорится в документе.

Отмечается, что для эффективного правоприменения необходимо закрепить статус "единственного жилья" со сведениями ЕГРН. Раскрытие средств в пользу продавца должно производиться исключительно после государственной регистрации перехода права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН, считают депутаты. В течение указанного периода банк, Росреестр и правоохранительные органы должны иметь возможность оперативной проверки поступающих сигналов о признаках мошенничества, а продавец - право заявить о факте принуждения к сделке. "При отсутствии заявлений средства раскрываются автоматически. Совместным заявлением сторон допускается досрочное перечисление средств при условии нотариального подтверждения отсутствия рисков", - следует из текста письма.

Депутаты предлагают установить предельные тарифы на открытие и ведение эскроу-счетов, чтобы исключить их чрезмерное удорожание для добросовестных участников рынка. При этом парламентарии предлагают поэтапное внедрение данного механизма - сначала в пилотных регионах, затем по всей стране.

Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
