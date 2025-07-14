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Цены на квартиры на вторичном рынке снизились на 3% за месяц

14 июля 2025 19:56
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цены на квартиры на вторичном рынке снизились на 3% за месяц

По сравнению с маем 2025 года жилье на вторичном рынке России стало дешевле в Москве, Ижевске, Ростове-на-Дону и ещё 23 крупных городах страны.

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги июня 2025 года на вторичном рынке жилья в России. С начала года предложение таких квартир на платформе выросло на 14%, а за месяц — на 1%. Но в отдельных городах динамика к маю 2025 года более выраженная: Владимире выбор увеличился на 9%, в Ижевске и Нижнем Новгороде — на 5%, в Ставрополе — на 4%, в Казани, Новосибирске, Калининграде, Ульяновске и Челябинске — на 3% в каждом. Положительная динамика по предложению отмечалась в 26 из 41 города исследования.

Самый большой выбор квартир на вторичном рынке по итогам июня 2025 года был в Москве (6% от всех предложений по стране), Санкт-Петербурге (4%), Краснодаре (3%), Ростове-на-Дону, Новосибирске, Тюмени, Сочи и Екатеринбурге (по 2% в каждом). 

Интерес покупателей на вторичном рынке за месяц увеличился в пяти городах исследования: в Кирове (+10%), Липецке (+9%), Хабаровске (+8%), Иванове (+4%) и Волгограде (+1%). Чаще всего в отчетном месяце квартиры искали в Санкт-Петербурге и Москве (доли городов от всех поисков по России: по 5%), Краснодаре (3%), Казани и Ростове-на-Дону (по 2%).

По данным Роскадастра, количество зарегистрированных договоров купли-продажи к маю 2025 года выросло на 7% до 125 тысяч сделок. Тройка регионов-лидеров по числу продаж на вторичном рынке осталась неизменной: Москва (+11% за месяц), Московская область (за месяц число сделок не изменилось), Санкт-Петербург (+6% за месяц). Доля ипотеки на вторичном рынке в июне была аналогична майским показателям — 27% от всех сделок были проведены с использованием жилищных кредитов.

Цены на квартиры на вторичном рынке России за месяц снизились на 3%. В Москве «вторичка» подешевела на 4%, в Ижевске — на 3%, в Ростове-на-Дону — на 2%, в Томске, Омске, Кемерове, Брянске и Барнауле — на 1% в каждом, ещё в 18 из 41 города исследования снижение цен составило менее 1%. 

Дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке в июне 2025 года было в Брянске и Смоленске (по 4,4 млн рублей), Ульяновске (4,5 млн рублей), Астрахани (4,6 млн рублей), Липецке (4,8 млн рублей), Калуге (4,9 млн рублей), Рязани, Твери и Иванове (по 5 млн рублей). Самые высокие средние цены по итогам месяца аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали в Москве (36,5 млн рублей), Сочи (14,1 млн рублей), Санкт-Петербурге (13,8 млн рублей) и Казани (10,1 млн рублей).

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