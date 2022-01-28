Строительство новой дороги в Кировском районе Самары переносится

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Администрация Самары внесла изменения в постановление о строительстве новой дороги в Кировском районе. Согласно подписанному документу, строительство дороги от Ракитовского до Московского шоссе перенесли на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что около 5-ой линии 19 км Московского шоссе в 2022 году появится новая дорога. Однако в изменениях указано, что это не предоставляется возможным в связи с нехваткой финансирования. Городские власти в пояснительной записке сообщили, что средства на строительство дороги будут выделены позднее.

Строительство новой дороги в Кировском районе должно было проходить в три этапа. На первом этапе планировалось построить выезд на Московское шоссе, на втором – продолжить строительство, а в заключении соединить новую дорогу с Московским шоссе. Работы должны были завершиться в 2023-2024 годах, собщает Самара-КП.