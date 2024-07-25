Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре

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На улице Красноармейской появится новый многоквартирный дом. Облик здания согласовала мэрия Самары.

Территория находится в собственности владельца ТРК «Гудок» девелопера Виктора Суркова.

Хотя мэрия согласовала архитектурно-градостроительный облик только одного дома, ЖК должен состоят из двух отдельных корпусов, пишет 63.ру.

— Дом будет высотой в 23 этажа. Общая площадь объекта капитального строительства составит 3,11 га, — говорится в документах на сайте администрации.

Одними из самых ярых противников будущей застройки стали жильцы ближайших к ТРК «Гудок» домов. Сам девелопер уже встретился с местными жителями, однако разговор прошел не в благожелательной обстановке.