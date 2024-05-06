Самара вошла в ТОП-5 городов России с самым высоким ростом цены кв метра в новостройках

В столице региона стоимость квадратного метра росла быстрее, чем в среднем по стране.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи», фактором резкого роста цен стал запуск льготной ипотеки в апреле 2020 года. Программу господдержки в период пандемии, с высокой долей вероятности, завершат 1 июля текущего года.
«Ипотека с господдержкой поддержала спрос на рынке и обеспечила стимул для наращивания объемов строительства в России, однако, существенная разница в ипотечных ставках на вторичное и первичное жилье привела к дисбалансу на рынке недвижимости», — цитирует издание директора «Этажей» Ильдара Хусаинова.
В 10 из 16 городов-миллионников России средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке за четыре года выросла более чем в два раза, пишет oboz.info.
Лидерами по росту средней цены квадратного метра на первичном рынке стали:
В Москве и Санкт-Петербурге за аналогичный период средняя цена квадратного метра в новостройках выросла в 1,7 и в 1,9 раза соответственно.
В целом же по России показатель вырос в 1,9 раза: с 67 778 рублей за квадратный метр в апреле 2020 года до 128 200 рублей по итогам апреля 2024 года.