Самара вошла в ТОП-5 городов России с самым высоким ростом цены кв метра в новостройках

97

В столице региона стоимость квадратного метра росла быстрее, чем в среднем по стране.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи», фактором резкого роста цен стал запуск льготной ипотеки в апреле 2020 года. Программу господдержки в период пандемии, с высокой долей вероятности, завершат 1 июля текущего года.

«Ипотека с господдержкой поддержала спрос на рынке и обеспечила стимул для наращивания объемов строительства в России, однако, существенная разница в ипотечных ставках на вторичное и первичное жилье привела к дисбалансу на рынке недвижимости», — цитирует издание директора «Этажей» Ильдара Хусаинова.

В 10 из 16 городов-миллионников России средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке за четыре года выросла более чем в два раза, пишет oboz.info.

Лидерами по росту средней цены квадратного метра на первичном рынке стали:

Омск — рост в 2,8 раза, Нижний Новгород — рост в 2,7 раза, Ростов-на-Дону — рост в 2,5 раза, Краснодар — рост в 2,5 раза, Самара — рост в 2,4 раза, Пермь — рост в 2,3 раза, Уфа — рост в 2,3 раза, Челябинск — рост в 2,2 раза, Волгоград — рост в 2 раза, Казань — в 2 раза.

В Москве и Санкт-Петербурге за аналогичный период средняя цена квадратного метра в новостройках выросла в 1,7 и в 1,9 раза соответственно.

В целом же по России показатель вырос в 1,9 раза: с 67 778 рублей за квадратный метр в апреле 2020 года до 128 200 рублей по итогам апреля 2024 года.