Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самара стала лидером по квартальному росту числа сделок с новостройками среди миллионников

17 октября 2025 11:25
159
Самара стала лидером по квартальному росту числа сделок с новостройками среди миллионников

По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, в III квартале 2025 года во всех городах-миллионниках зафиксирован рост числа сделок по приобретению квартир в новостройках ко II кварталу. В сумме по миллионникам было заключено около 59,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) против 49,1 тыс. во II квартале (+21% кв./кв.). В годовом сопоставлении (к III кварталу 2024 года) рост числа сделок составил 11,9%. Общая площадь проданных в третьем квартале строящихся квартир составила около 2,8 млн кв. м (+15% кв./кв.).

Самара показала уверенный рост числа сделок с новостройками в III квартале 2025 года — на 64,6% по сравнению со II кварталом, что ставит город на первое место по темпам роста числа сделок среди всех городов-миллионников. За этот период в городе было заключено порядка 1,4 тыс. сделок по приобретению квартир в новостройках. Относительно аналогичного периода прошлого года число сделок увеличилось на 40,9%. Объем нераспроданных квадратных метров сократился на 6,0% за квартал и на 1,1% к III кварталу 2024 года.

Среди российских мегаполисов лидерами квартального роста стали Самара (+64,6% кв./кв., около 1,4 тыс. ДДУ), Нижний Новгород (+53,8%, около 1,8 тыс.), Уфа (+49,6%, около 2,6 тыс.), Краснодар (+46,7%, около 4,6 тыс.) и Пермь (+32,2%, около 1,8 тыс. сделок). По абсолютному числу сделок в III квартале лидируют Москва (около 18,6 тыс., +10,3% кв./кв.) и Санкт‑Петербург (около 8,4 тыс., +11,3% кв./кв.).

«В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — По итогам периода число сделок с новостройками во всех городах-миллионниках увеличилось на 21% к предыдущему кварталу. Это говорит о том, что рынок реагирует не только на сезонный фактор, но и на смягчение денежно-кредитной политики. Дополнительно на динамику влияют специальные предложения застройщиков, а совокупность этих условий обеспечила синхронный рост сделок во всех крупнейших городах страны».

«Рост числа сделок во всех 16 городах-миллионниках в третьем квартале — это ключевой сигнал начала восстановления рынка, — отмечает Артем Советников, руководитель сервиса Пульс Продаж Новостроек. — Кроме того, мы видим стагнацию объемов нераспроданных остатков (+0,6% кв./кв. в среднем по мегаполисам), что говорит о достаточности предложения. На этом фоне макроэкономическая конъюнктура стимулирует покупателей, которые ранее откладывали сделки, выходить на покупку уже сейчас».

