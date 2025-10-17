Самара стала лидером по квартальному росту числа сделок с новостройками среди миллионников

159

По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, в III квартале 2025 года во всех городах-миллионниках зафиксирован рост числа сделок по приобретению квартир в новостройках ко II кварталу. В сумме по миллионникам было заключено около 59,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) против 49,1 тыс. во II квартале (+21% кв./кв.). В годовом сопоставлении (к III кварталу 2024 года) рост числа сделок составил 11,9%. Общая площадь проданных в третьем квартале строящихся квартир составила около 2,8 млн кв. м (+15% кв./кв.).

Самара показала уверенный рост числа сделок с новостройками в III квартале 2025 года — на 64,6% по сравнению со II кварталом, что ставит город на первое место по темпам роста числа сделок среди всех городов-миллионников. За этот период в городе было заключено порядка 1,4 тыс. сделок по приобретению квартир в новостройках. Относительно аналогичного периода прошлого года число сделок увеличилось на 40,9%. Объем нераспроданных квадратных метров сократился на 6,0% за квартал и на 1,1% к III кварталу 2024 года.

Среди российских мегаполисов лидерами квартального роста стали Самара (+64,6% кв./кв., около 1,4 тыс. ДДУ), Нижний Новгород (+53,8%, около 1,8 тыс.), Уфа (+49,6%, около 2,6 тыс.), Краснодар (+46,7%, около 4,6 тыс.) и Пермь (+32,2%, около 1,8 тыс. сделок). По абсолютному числу сделок в III квартале лидируют Москва (около 18,6 тыс., +10,3% кв./кв.) и Санкт‑Петербург (около 8,4 тыс., +11,3% кв./кв.).

«В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — По итогам периода число сделок с новостройками во всех городах-миллионниках увеличилось на 21% к предыдущему кварталу. Это говорит о том, что рынок реагирует не только на сезонный фактор, но и на смягчение денежно-кредитной политики. Дополнительно на динамику влияют специальные предложения застройщиков, а совокупность этих условий обеспечила синхронный рост сделок во всех крупнейших городах страны».

«Рост числа сделок во всех 16 городах-миллионниках в третьем квартале — это ключевой сигнал начала восстановления рынка, — отмечает Артем Советников, руководитель сервиса Пульс Продаж Новостроек. — Кроме того, мы видим стагнацию объемов нераспроданных остатков (+0,6% кв./кв. в среднем по мегаполисам), что говорит о достаточности предложения. На этом фоне макроэкономическая конъюнктура стимулирует покупателей, которые ранее откладывали сделки, выходить на покупку уже сейчас».