Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам рассказали, чем заняться на неделе в библиотеках
Самарцам рассказали, чем заняться на неделе в библиотеках
"Союзмультфильм" отсудил 100 тысяч рублей у бизнесмена за изображение Чебурашки
"Союзмультфильм" отсудил 100 тысяч рублей у бизнесмена за изображение Чебурашки
Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году
Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году
Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются
Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются
В РФ хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных
В РФ хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды региона для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
Спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов - призер первенства мира по ММА
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году

29 сентября 2025 09:51
29
Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году

Тем, кто в 2025 году планирует купить жилье, следует опасаться продавцов, находящихся под влиянием мошенников, а также тех, кто действует по доверенности или готовится к процедуре банкротства, рассказал риелтор Евгений Коноплев.

Так, жертва злоумышленников может считать, что помогает следователям поймать преступников, поэтому берет деньги из банковской ячейки за проданную квартиру и тут же передает их аферистам.

"Расчеты через банковскую ячейку – сегодня в принципе это красный флаг для всех <…>. Ведь довольно часто в ячейку закладывают деньги, которые почему-то не хотят показывать внешним наблюдателям", – цитирует эксперта РИА Недвижимость.

Также проблемами для покупателей недвижимости, по словам риелтора, грозят сделки с продавцами в предбанкротном состоянии, поэтому стоит узнать о финансовом положении продавца и его ситуации с кредитами. Кроме того, рискованными являются сделки, совершаемые по доверенности, подчеркнул Коноплев, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
439
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1163
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
500
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
463
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
556
Весь список