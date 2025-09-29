Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году

29

Тем, кто в 2025 году планирует купить жилье, следует опасаться продавцов, находящихся под влиянием мошенников, а также тех, кто действует по доверенности или готовится к процедуре банкротства, рассказал риелтор Евгений Коноплев.

Так, жертва злоумышленников может считать, что помогает следователям поймать преступников, поэтому берет деньги из банковской ячейки за проданную квартиру и тут же передает их аферистам.

"Расчеты через банковскую ячейку – сегодня в принципе это красный флаг для всех <…>. Ведь довольно часто в ячейку закладывают деньги, которые почему-то не хотят показывать внешним наблюдателям", – цитирует эксперта РИА Недвижимость.

Также проблемами для покупателей недвижимости, по словам риелтора, грозят сделки с продавцами в предбанкротном состоянии, поэтому стоит узнать о финансовом положении продавца и его ситуации с кредитами. Кроме того, рискованными являются сделки, совершаемые по доверенности, подчеркнул Коноплев, пишет Смотрим.