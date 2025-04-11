Минстрой РФ предложил сократить отсрочку по взносам на капремонт в новых домах

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Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым предусматривается сокращение отсрочки по оплате взносов на капитальный ремонт в новых домах с пяти лет до одного года, сообщает РИА Новости.

"В части новостроек предусмотрено сокращение максимального периода отсрочки по наступлению уплаты взносов на капитальный ремонт с пяти лет до одного года. Период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дома, так как современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию", - указывается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает и другие изменения. Например, в части того, как может быть дифференцирован минимальный размер взноса на капремонт. В качестве одного из таких оснований предлагается указать наличие лифта в доме.

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