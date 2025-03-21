количество проданных квартир в новостройках Самары за месяц выросло на 64,2%

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По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, в феврале 2025 года в 15 из 16 миллионников России наблюдается положительная помесячная динамика объема сделок с новым жильем. В крупнейших городах страны количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) выросло на четверть в сравнении с январем 2025 года. Относительно февраля прошлого года также прослеживается положительная динамика: объем сделок с новостройками вырос на 14,4%.

В Самаре в феврале было заключено более 260 ДДУ, это на 64,2% больше, чем было в январе, но на 31,6% меньше, чем годом ранее. Всего объем проданного жилья составил более 15 тысяч кв.м, а средняя площадь проданного лота - 57,5 кв.м.

Всего за февраль 2025 года в крупнейших городах России было продано порядка 19 тысяч квартир в новостройках общей площадью более 900 тыс. кв. м. Городами, продемонстрировавшими наиболее значительное восстановление в объемах сделок, стали Челябинск и Омск, где количество проданных квартир в новостройках удвоилось относительно января. В Самаре, Казани, Новосибирске, Перми, Волгограде и Уфе объем заключенных ДДУ вырос за месяц в полтора раза.

Наибольшее число сделок по приобретению квартир в новостройках было заключено в Москве (приобретено более 7,5 тысячи квартир), Санкт-Петербурге (более 2,3 тысячи), Екатеринбурге (более 1,5 тысячи), Ростове-на-Дону (1,3 тысячи) и Краснодаре (более тысячи).

Относительно аналогичного периода прошлого года большинство мегаполисов также демонстрирует положительную динамику объемов сделок. Значительнее всего относительно февраля 2024 года количество заключенных ДДУ выросло в Челябинске (+107%), Москве (+63%), Казани (+54,6%), Ростове-на-Дону (+52,6%) и Нижнем Новгороде (+48,6%).