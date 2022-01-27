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Двухэтажки в районе Центрального автовокзала в Самаре могут попасть под снос

27 января 2022 14:01
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Двухэтажки в районе Центрального автовокзала в Самаре могут попасть под снос

Региональному арбитражу предстоит определить судьбу квартала в границах улиц Ивана Булкина, Блюхера, Энтузиастов и проспекта Карла Маркса. Он находится неподалеку от Центрального автовокзала.

Судебный процесс затеяло ООО «Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"». Компания получила квартал по договору о развитии застроенной территории. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов, расположенных в квартале, и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

В границах улиц Ивана Булкина, Блюхера, Энтузиастов и проспекта Карла Маркса много старых двухэтажных домов. По всей видимости, на их месте и планировалось строительство. Но компания не уложилась в сроки, обозначенные в соглашении.

ООО «Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"» работает на строительном рынке Самары с 1994 года. Построила четырехсекционный десятиэтажный дом на пересечении проспекта Кирова и улицы Ставропольской, дома № 196 и 198 по Ставропольской. Также возводит ЖК на Металлурге. Учредитель — Шамиль Хисамутдинов. Он был депутатом Самарской губернской думы и входит в комитет парламента по строительству. Его доход за 2020 год составил более 15 миллионов рублей.

— Компания не выполняла обязательства по договору. На данный момент срок действия соглашения истек, — пояснили 63.RU в Департаменте градостроительства Самары.

Представители «ЭЛРИ» же попросили суд обязать главу города Елену Лапушкину продлить срок действия договора до 17 ноября 2027 года. Из иска следует, что застройщик готов взять на себя все обязательства, прописанные в договоре, а взамен хочет получить земельный участок бесплатно по своему выбору в собственность или аренду. Уже в 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию 23 тысячи кв. метров жилья, в 2024 году — 37,8 тысячи кв. метров, в 2025 году — 29,6 тысячи кв. метров, в 2026 году — 30,4 тысячи кв. метров, в 2027 году — 29,6 тысячи кв. метров.

Процесс продолжится в феврале 2021 года. В качестве третьего лица к нему привлекут администрацию Советского района Самары, сообщает 63.ру.

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