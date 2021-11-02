Четырем девелоперам в Самаре не разрешили сэкономить на парковках

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Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары 26 октября отклонила заявки компаний на снижение числа парковочных мест.

Разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства от чиновников добивались фирмы «Вираж-Спецстрой», «ССА», «Статус» и «Проект Дом».

Согласно действующим нормативам, установленным генеральным планом Самары, коэффициент обеспеченности парковочным местами для высотной застройки равен единице. Это значит, что для одной квартиры девелопер обязан предусмотреть в границах участка под застройку одно место для автомобиля.

«Вираж-Спецстрой» намеревался для высотных домов на пр. Кирова, 255 организовать лишь 15 машиномест для 100 квартир. Компания «ССА» осваивает участок в границах ул. Советской Армии, Карбышева, Гагарина, Печерской по программе развития застроенных территорий. Фирма хотела снизить коэффициент по парковочным местам в два раза.

Застройщик «Статус» для проекта на Третьей просеке предлагал организовать парковки по коэффициенту 0,9. На ул. Советской Армии строить жилье собралась компания «Проект Дом» и снабжать машиноместами лишь каждую вторую квартиру.

Все эти заявки отклонили члены комиссии по застройке и землепользованию, указав на отсутствие оснований для предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров, пишет Обозрение.