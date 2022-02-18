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Власти Татарстана приняли решение отменить QR-коды в общественных местах с 21 февраля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Казани в официальном телеграм-канале, передает ТАСС.

"С 21 февраля в Татарстане ослабляются коронавирусные ограничения. Отменяется предъявление QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в общественном транспорте и в торговых центрах", - уточнили в мэрии.

Объекты розничной торговли снова могут работать ночью. Мэрия сообщает со ссылкой на оперштаб региона, что это связано с особенностями течения нового штамма коронавируса "омикрон".

Также ТАСС сообщили в Ассоциации рестораторов и отельеров (АРИО) Казани, что QR-коды не понадобятся и в общепите.

Вместе с тем, рестораторы направили очередное предложение - полностью снять ограничения по режиму работы для предприятий общественного питания.

Фото: Семен Антонов/ТАСС