Оперативный штаб: впервые за 11 недель в регионе зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19

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В понедельник, 22 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Представители управления Роспотребнадора области фиксируют некоторое снижение заболеваемости впервые за 11 недель (на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей). Однако показатели пока остаются высокими. По словам руководителя ведомства Светланы Архиповой, 35% всех заболевших – в Самаре, 19% — в Тольятти, на долю остальных муниципальных образований приходится меньшее количество случаев.

В структуре заболеваемости в части возрастных групп (на 100 тысяч населения) отмечено увеличение числа случаев коронавируса среди детей до года, а также среди категории 65+. По остальным возрастам зафиксировано снижение.

Повышение заболеваемости коронавирусом среди малышей вызывает особое беспокойство, поскольку основной причиной заноса инфекции являются взрослые – родители или другие родственники. «Мы все семьи с детьми до года знаем – с ними работают детские участковые врачи в поликлиниках. Необходимо еще и еще раз инструктировать, разъяснять родителям, как себя и ребенка защитить, насколько опасно сегодня посещение общественных мест. Эту работу нужно проводить на постоянной основе. Контроль здесь должен​ быть​ налажен. Важно, чтобы муниципалитеты к этой работе подключились и организовали со своей стороны оповещение, -​ поставил задачу Губернатор. —​ Также нужно проанализировать, вакцинированы ли​ семьи с маленькими детьми. Дети до года могут заразиться только​ от родственников».

Одна из причин высокой заболеваемости пожилых людей — недостаточный уровень вакцинации этой категории населения. Губернатор акцентировал внимание на необходимости усилить адресную разъяснительную работу с пожилыми людьми, которые находятся в зоне высокого риска по коронавирусу. Именно эта категория наиболее уязвима для инфекции, что отражает статистика. Пожилым людям нужно как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни и осложнений.

Период нерабочих дней, введенный в регионе на неделю ранее, чем по всей стране, положительно повлиял на замедление распространения инфекции. Тенденция к снижению наблюдается по всем профессиональным группам. При этом относительно совокупного населения показатели заболеваемости (на 100 тысяч населения) наиболее высоки в сфере услуг.

В Самарской области поддерживается высокий охват тестированием: на 46-й неделе он составил 463,5, в то время как в ПФО – 320, в РФ – 357. Число лабораторных исследований растет и за счет применения экспресс-тестов.

За минувшую неделю продолжилось снижение числа ОРВИ и внебольничных пневмоний – на 10 и 18 процентов соответственно к данным предыдущей недели. Эта статистика минувшей недели также меньше, чем цифры аналогичного периода прошлого года. При этом если рассматривать данные предыдущих лет, цифры по заболеваемости ОРВИ сейчас выше в полтора раза. В целях профилактики продолжается вакцинация от гриппа, в область недавно поступили 260 тысяч доз вакцины.

Светлана Архипова подчеркнула, что если позитивная тенденция сохранится и на этой неделе, то можно обсуждать вопрос о некотором послаблении ограничительных мер. По ее словам, необходимо продолжать контроль за посещением общественных мест по QR-кодам, усилить меры по дезинфекции транспортных средств и транспортных узлов с соблюдением кратности обработки не реже 2 раз в сутки, обработку торговых площадей, принять дополнительные меры контроля за режимом изоляции больных COVID-19 и контактных с ними лиц и наращивать темпы вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, система здравоохранения также отмечает положительные тенденции: уменьшается количество пациентов на амбулаторном этапе (с подтвержденным коронавирусом — на 38%, с пневмонией, ОРВИ – на 19%). На 94% выполняется обеспечение пациентов лекарственными препаратами в день первого осмотра, соответствующий мониторинг проводится ежедневно. Обеспечен запас лекарственных препаратов согласно схемам лечения и продолжается контрактация следующих поставок.

За неделю количество пациентов на стационарном лечении (коронавирус, пневмония, ОРВИ) снизилось на 33%, сейчас в госпиталях лечатся 5272 пациента. В свою очередь это дало и уменьшение среднесуточного расхода кислорода в медучреждениях. Свободный коечный фонд сейчас составляет 38,5%. Все это позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделения самарских горбольниц №8 и №10, медсанчасти №5.

За последний месяц на 20% снизилось и общее число вызовов скорой помощи, при этом «инфекционные» вызовы сократились почти на 60%.

Отдельно на оперштабе затронули вопрос заболеваемости новой коронавирусной инфекцией беременных женщин. Как отметил министр, в 2020 году заболело 344 беременных, в 2021 – 1055. Наибольшая доля заболевших приходится на женщин в третьем триместре. В целях профилактики коронавируса женщинам, ждущим ребенка, можно прививаться вакциной «ГамКовидВак» на сроке после 22 недели беременности. На текущий момент привито 1115 женщин (это 17% от всех беременных женщин в области). Глава региона подчеркнул, что разъяснительную работу с будущими мамами в плане вакцинации нужно начинать заранее, с первых недель.

В целом в регионе привито 73% от плана (на данный момент привиты первым компонентом вакцины 1483798 человек, по РФ исполнение плана составляет 64%), повторно вакцинированы 133372 жителя из 272101. Количество прививочных кабинетов увеличено с 167 до 173, из них 10 работают круглосуточно. Организовано разделение потоков – по записи и без нее. В крупных муниципалитетах проводятся единые дни вакцинации. Так, завтра 25 медицинских бригад с 8.00 до 20.00 будут работать в Самарской областной библиотеке.

Для того, чтобы обеспечить безопасность пожилого поколения, в регионе введено ограничение в части блокировки транспортных карт для тех людей старше 65 лет, кто не привился. Глава региона отметил, что ему поступает много жалоб по процессу разблокировки карт. «Мы должны организовать работу по упрощению системы разблокировки социальных транспортных карт, выгрузку данных лечебных учреждений – по тем людям, кто провакцинирован«, — подчеркнул он.

Глава региона поставил перед министерством социально-демографической и семейной политики, министерством здравоохранения и администрациями муниципалитетов задачу оперативно решить обозначенные проблемы, изучить каждую поступившую жалобу и помочь людям в восстановлении карт.

Кроме того, на заседании представили нового главу информационного центра оперштаба. Им стал Дмитрий Константинов – заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор, руководитель областного гепатологического центра, председатель Самарского областного научного общества инфекционистов. Его кандидатура было предложена профильными ведомствами и согласована участниками штаба. Глава региона поблагодарил Николая Ренца, который занимал эту должность с июня 2020 года, за плодотворную работу. «Мы благодарим Николая Альфредовича Ренца за его огромную работу и блестящий профессионализм, с которым он справлялся с этой должностью. Теперь он в полной мере сможет сконцентрироваться на своей непосредственной работе как глава муниципального образования», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершение заседания были заслушаны доклады представителей муниципальных образований о ходе мероприятий по контролю соблюдения ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.