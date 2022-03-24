Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 24 марта в регионе за сутки госпитализировано 143 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7785, нарастающим итогом 6093626.

Подтверждено за сутки 599 случаев COVID-19:

- 198 в г. Самара

- 69 в г. Тольятти

- 35 в Сергиевском районе

- 27 в Борском районе

- 22 в Волжском районе

- 20 в г. Новокуйбышевск

- 19 в г. Сызрань

- 18 в Богатовском районе

- 16 в г. Отрадный

- 15 в Кошкинском районе

- 14 в г. Жигулевск

- 14 в г. Чапаевск

- 11 в Приволжском районе

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Шигонском районе

- 9 в Безенчукском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 8 в Кинельском районе

- 8 в Клявлинском районе

- 6 в г. Кинель

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Большечерниговском районе

540 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 371845 случаев коронавируса.

Скончались 7484 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.