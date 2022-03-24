Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 24 марта в регионе за сутки госпитализировано 143 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7785, нарастающим итогом 6093626.
Подтверждено за сутки 599 случаев COVID-19:
- 198 в г. Самара
- 69 в г. Тольятти
- 35 в Сергиевском районе
- 27 в Борском районе
- 22 в Волжском районе
- 20 в г. Новокуйбышевск
- 19 в г. Сызрань
- 18 в Богатовском районе
- 16 в г. Отрадный
- 15 в Кошкинском районе
- 14 в г. Жигулевск
- 14 в г. Чапаевск
- 11 в Приволжском районе
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Шигонском районе
- 9 в Безенчукском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 8 в Кинельском районе
- 8 в Клявлинском районе
- 6 в г. Кинель
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Большечерниговском районе
540 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 371845 случаев коронавируса.
Скончались 7484 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.