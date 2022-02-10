Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

145

На 10.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 411 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 25756, нарастающим итогом 5585427.

Подтверждено за сутки 3379 случаев COVID-19:

- 828 в г. Самара

- 723 в г. Тольятти

- 327 в г. Сызрань

- 236 в Волжском районе

- 195 в г. Чапаевск

- 192 в Сергиевском районе

- 127 в г. Новокуйбышевск

- 124 в г. Отрадный

- 65 в Ставропольском районе

- 62 в Приволжском районе

- 60 в г. Жигулевск

- 53 в Красноармейском районе

- 44 в г. Октябрьск

- 44 в Елховском районе

- 42 в Сызранском районе

- 40 в Большечерниговском районе

- 40 в Шигонском районе

- 39 в Кинель-Черкасском районе

- 27 в Похвистневском районе

- 22 в Хворостянском районе

- 20 в Камышлинском районе

- 20 в Нефтегорском районе

- 18 в Челно-Вершинском районе

- 10 в Богатовском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Борском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Алексеевском районе

2944 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 435 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 257402 случая коронавируса.

Скончались 6827 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Дополнительно на 08.02.2022:

- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 964 на 100 тысяч населения (ПФО – 737, РФ – 715); лидеры в ПФО – Республика Удмуртия – 1048, Нижегородская область – 967;

- при этом выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 113 на 100 000 населения – 7 место в ПФО (ПФО – 109, РФ – 125); в начале списка в ПФО – Пермский край – 193, Нижегородская область – 179, Пензенская область – 165;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 8 место в округе – 70,1% (ПФО – 86,8, РФ – 47,9 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 190,7%, Нижегородская область – 157,2%, Республика Башкортостан – 143,3%;

- выявлено за сутки пневмоний – 8 на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 7), в начале списка – Республика Чувашия – 16, Республика Мордовия – 14, Пензенская область – 12;

- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 14, РФ – 15). В начале списка – Республика Чувашия и Кировская область – 25, Нижегородская область – 19.