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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

10 февраля 2022 16:06
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В Самаре за сутки заболели 828 человек.

На 10.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 411 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 25756, нарастающим итогом 5585427.
 Подтверждено за сутки 3379 случаев COVID-19:
- 828 в г. Самара
- 723 в г. Тольятти
- 327 в г. Сызрань
- 236 в Волжском районе
- 195 в г. Чапаевск
- 192 в Сергиевском районе
- 127 в г. Новокуйбышевск
- 124 в г. Отрадный
- 65 в Ставропольском районе
- 62 в Приволжском районе
- 60 в г. Жигулевск
- 53 в Красноармейском районе
- 44 в г. Октябрьск
- 44 в Елховском районе
- 42 в Сызранском районе
- 40 в Большечерниговском районе
- 40 в Шигонском районе
- 39 в Кинель-Черкасском районе
- 27 в Похвистневском районе
- 22 в Хворостянском районе
- 20 в Камышлинском районе
- 20 в Нефтегорском районе
- 18 в Челно-Вершинском районе
- 10 в Богатовском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Борском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Алексеевском районе
2944 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 435 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 257402 случая коронавируса.
Скончались 6827 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.

Дополнительно на 08.02.2022:
- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 964 на 100 тысяч населения (ПФО – 737, РФ – 715); лидеры в ПФО – Республика Удмуртия – 1048, Нижегородская область – 967;
- при этом выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 113 на 100 000 населения – 7 место в ПФО (ПФО – 109, РФ – 125); в начале списка в ПФО – Пермский край – 193, Нижегородская область – 179, Пензенская область – 165;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 8 место в округе – 70,1% (ПФО – 86,8, РФ – 47,9 %); в начале списка в округе – Пензенская область – 190,7%, Нижегородская область – 157,2%, Республика Башкортостан – 143,3%;
- выявлено за сутки пневмоний – 8 на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 7), в начале списка – Республика Чувашия – 16, Республика Мордовия – 14, Пензенская область – 12;
- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 14, РФ – 15). В начале списка – Республика Чувашия и Кировская область – 25, Нижегородская область – 19.

Теги: Коронавирус

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