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Где а регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 января 2022 15:29
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В Самаре за сутки заболели 494 человека.

На 23 января в регионе за сутки госпитализировано:
с COVID-19 - 94 пациентов;
с подозрением на COVID-19 - 50 пациентов.
Общее количество госпитализированных — 2097.
На 21.01.2022 госпитализировано за сутки 6 человек на 100 тысяч населения – 8 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 8). Лидеры – Марий Эл – 13, Республика Удмуртия и Республика Чувашия – 10.
 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12651, нарастающим итогом 5194019.
Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 559 на 100 тысяч населения (ПФО – 431, РФ – 481); лидер в ПФО Чувашия – 609, после Самарской области идут Марий Эл – 549, Республика Башкортостан – 499;
на 23.01.2022 подтверждено 934 случая новой коронавирусной инфекции:
- 494 в г. Самара
- 152 в г. Тольятти
- 79 в г. Кинель
- 49 в Волжском районе
- 40 в г. Сызрань
- 29 в Кинельском районе
- 27 в Красноярском районе
- 25 в г. Похвистнево
- 15 в Шигонском районе
- 10 в Похвистневском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
817 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 117 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 208184 случая коронавируса.
На 21.01.2022 выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 27 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 19, РФ – 39); в начале списка в ПФО Нижегородская область – 42, на 2 месте Пермский край – 29;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 4 место в округе – 127,5% (ПФО – 74,8, РФ – 93,8%); в начале списка в округе Республика Удмуртия – 254,2%, Оренбургская область – 161,1%, Республика Марий Эл – 138,3%;
- выявлено за сутки пневмоний – 2 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 4), в начале списка Чувашия – 10, Марий Эл – 7, Республика Мордовия и Пензенская область – 5;
на 22.01.2022 скончались 6608 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 206,95, по стране - 223,36.
Коэффициент летальности в области - 3,17, в стране - 2,94.

 

Фото:   pixabay

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