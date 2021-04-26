На ЧР по фехтованию у самарских спортсменов - 6 медалей

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В Новосибирске завершился чемпионат России по фехтованию. На нем блестяще выступили спортсмены Самарской области.



В соревнованиях по фехтованию на шпаге Виолетта Храпина завоевала серебро, а Ира Охотникова - бронзу. Среди мужчин Павел Сухов стал бронзовым призером.



В командном турнире шпажистов сборная Самарской области (Алексей Климкин, Николай Положинцев, Данила Послушаев, Павел Сухов) завоевала бронзу.



В соревнованиях рапиристов победу одержал Кирилл Бородачёв. В командном первенстве Самарская область (Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Игорь Курбатов, Евгений Соловьёв) завоевала серебро.