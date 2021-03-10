Жители сельских районов губернии активно занимаются физкультурой и спортом   

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В Самарской области 250 тысяч человек, проживающих в сельской местности, регулярно занимаются физической культурой и спортом. Новые возможности для активного образа жизни создаются в регионе благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Согласно данным федерального статистического отчета по развитию физкультуры и спорта за 2020 год в Самарской области в сельской местности регулярно физкультурой и спортом занимаются 250 тысяч человек. Это на 45,1 тысяч человек больше, чем 2 года назад - рост составил 22%. Дополнительному привлечению жителей губернии к здоровому образу жизни способствует реализация национального проекта «Демография», в рамках которого строятся новые современные спортивные объекты.

Развитие и поддержка спорта в Самарской области, создание необходимой для этого инфраструктуры – в том числе часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Так, по нацпроекту «Демография» за 2019-2020 годы в регионе построили 44 спортивные площадки, большинство из которых в муниципальных районах и сельской местности: в Волжском, Безенчукском, Богатовском, Пестравском, Шенталинском, Большечерниговском, Хворостянском, Кошкинском, Красноярском, Сызранском, Шигонском, Ставропольском, Исаклинском, Нефтегорском, Камышлинском районах. Также в сельской местности появилось 5 площадок комплекса ГТО – комплексов уличных тренажеров.

«Благодаря национальным проектам и вниманию со стороны Губернатора Самарской области сельские районы получают серьезную поддержку, в том числе в части новых спортивных объектов. Каждая новая спортплощадка - это новая возможность для занятий спортом», - считает глава Шенталинского района Александр Лемаев.

Наибольшим спросом в сельской местности пользуются универсальные спортивные площадки размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами. Это объекты круглогодичного использования – зимой они могут заливаться и использоваться для игры в хоккей или массового катания на коньках. Площадки становятся точкой притяжения людей всех возрастов, а также жителей близлежащих населенных пунктов. На новых спортивных объектах ежедневно проводятся уроки физкультуры, массовые спортивные мероприятия, тренировки, соревнования.

«Наши ребята активно занимаются спортом, и новая универсальная спортплощадка в нашем селе – настоящий подарок для детей. Объект доступен для всех желающих каждый день, много жителей здесь тренируются. Теперь еще больше людей вовлечены в спорт», - рассказала глава сельского поселения Малячкино Шигонского района Наталья Черкасова.

Жители поселка Междуреченск Сызранского района ждали новую спортивную площадку многие годы. В прошлом году эту инициативу удалось реализовать благодаря нацпроекту «Демография». «В поселке живет много семей с детьми, много молодежи. Все сельчане любят спорт. Замечательно, что эти надежды осуществились – теперь здесь современная спортивная площадка. Спасибо главе региона Дмитрию Азарову, что он уделяет столько внимания вопросам развития спортивной инфраструктуры. Причем не только в крупных городах, но и муниципальных районах, небольших населенных пунктах. Перемены заметны каждому. Люди видят, что о них заботятся, их жизнь делают лучше», - подчеркнул заведующий сектором физкультуры и спорта администрации Сызранского района Валерий Назаров, передает пресс-служба облправительства.