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Завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы" для студентов колледжей и школьников

15 апреля 2024 16:08
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Определены победители в компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес".

В Самарской области завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" для студентов колледжей и школьников.

 В компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" в основной категории участвовали студенты Тольяттинского социально-педагогического колледжа (ТСПК), Самарского государственного колледжа, Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа, колледжа Волжского университета им. Татищева, Красноярского государственного техникума, тольяттинского Колледжа технического и художественного образования. Победителем стала Ульяна Бурцева из ТСПК.

 В категории юниоров победителем компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" стал учащийся тольяттинской школы №93 Артюш Тумасян.

Осенью сильнейшие конкурсанты по наиболее востребованным компетенциям представят Самарскую область на чемпионатах про профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге и Новгороде.

 

Фото:   минспорта СО

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