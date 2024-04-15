Завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы" для студентов колледжей и школьников

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В Самарской области завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" для студентов колледжей и школьников.



В компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" в основной категории участвовали студенты Тольяттинского социально-педагогического колледжа (ТСПК), Самарского государственного колледжа, Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа, колледжа Волжского университета им. Татищева, Красноярского государственного техникума, тольяттинского Колледжа технического и художественного образования. Победителем стала Ульяна Бурцева из ТСПК.



В категории юниоров победителем компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" стал учащийся тольяттинской школы №93 Артюш Тумасян.



Осенью сильнейшие конкурсанты по наиболее востребованным компетенциям представят Самарскую область на чемпионатах про профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге и Новгороде.

Фото: минспорта СО