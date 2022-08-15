114

В Нижнем Тагиле завершились первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.



Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «спорт глухих», обыграв команды из Москвы (12:1), Астрахани (9:0), Ульяновска (6:2), а также сыграв вничью с Екатеринбургом (1:1).



Всего в соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов из 25 российских регионов в возрасте от 16 до 70 лет. Состязания пройдут в три этапа. Следующий этап пройдет в Казани с 7 по 11 сентября, а финал состоится в Сочи с 9 по 13 ноября.

Фото: минспорта СО