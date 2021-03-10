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Юные самарские каратисты получили 4 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей

10 марта 2021 09:36
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Юные самарские каратисты получили 4 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей

7-8 марта в г Новочебоксарск республики Чувашия проходил Чемпионат России по каратэ версии WKC. По традиции турнир собрал более 1000 спортсменов из 38 регионов. Это был второй этап отбора в сборную России по каратэ WKC.

Честь города Самара в составе сборной команды Самарской области защищали 13 спортсменов спортивного клуба ЭМПИ https://vk.com/empi_samara.
Таким небольшим но сильным составом ребята заработали в копилку Самарской области 4 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем дальнейших побед!

Уже в это воскресенье у команды выступление на областном турнире" Кубок Жигулей 2021".

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