Всероссийская спартакиада: в Татарстане проходят соревнования по пулевой стрельбе

102

В Республике Татарстан проходят соревнования по пулевой стрельбе в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



Стрелок Самарской области Андрей Щепетков завоевал серебряную медаль в упражнении МП-60СС (стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров). Победителем стал москвич Алексей Климов. Бронза – у Леонида Екимова из Архангельской области.



В турнире принимают участие свыше 140 спортсменов из 31 субъекта Российской Федерации. Состязания по пулевой стрельбе завершатся 3 сентября.



Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

Фото: минспорта СО