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Всероссийская спартакиада: в Татарстане проходят соревнования по пулевой стрельбе

1 сентября 2022 18:02
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Стрелок Самарской области Андрей Щепетков завоевал серебряную медаль.

В Республике Татарстан проходят соревнования по пулевой стрельбе в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Стрелок Самарской области Андрей Щепетков завоевал серебряную медаль в упражнении МП-60СС (стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров). Победителем стал москвич Алексей Климов. Бронза – у Леонида Екимова из Архангельской области.

В турнире принимают участие свыше 140 спортсменов из 31 субъекта Российской Федерации. Состязания по пулевой стрельбе завершатся 3 сентября.

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

 

Фото:   минспорта СО

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