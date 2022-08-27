Всероссийская спартакиада: продолжается турнир по фехтованию

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В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой продолжается турнир по фехтованию в рамках I Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов.



В состязаниях рапиристов вновь не было равных самарским фехтовальщикам. Победителем мужского турнира стал представитель 63 региона Кирилл Бородачев. В финале он выиграл у соперника из Башкортостана Искандера Ахметова со счетом - 15:10. Бронзовые медали завоевали самарец Антон Бородачев и Марсель Нагимов (Московская область).



Воспитанники тренера Элины Орловой сегодня поборются за медали в командном турнире. В составе Самарского региона также выступят Дмитрий Трофимов и Виктор Широков. Прямые трансляции на телеканале «Матч!».



Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших проходит одновременно в 12 регионах России по программе Олимпийских игр.

Фото: минспорта СО