Всероссийская спартакиада: определились победили в командных турнирах по фехтованию на шпагах

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В московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой определились победили в командных турнирах по фехтованию на шпагах в рамках I Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов.



В женском турнире сборная Самарской области (Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина, Ирина Охотникова, Татьяна Гуляева) завоевала серебряные медали. В финале волжанки уступили представительницам Санкт-Петербурга в дополнительное время со счетом - 37:38. Бронза - у команды Москвы.



Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

Фото: минспорта СО