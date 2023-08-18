Все тренеры Самарской области получат статус педагогических работников

97

Статус педагогического работника дает тренерам дополнительные социальные гарантии.



В настоящее время в регионе в рамках реализации Федерального закона о гармонизации квалификационные категории тренеров признаны квалификационными категориями педагогических работников.

Результаты работы российского правительства по гармонизации законодательства в сфере физической культуры, спорта и образования представил Президенту вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Еще один результат развития законодательства - лицензирование и аудит всей системы детско-юношеского спорта. В ней действует порядка 5 тыс. организаций по всей стране и более 52,4 тыс. объектов. В школах занимаются 3,2 млн спортсменов и работают более 96 тыс. тренеров-преподавателей.

На 1 января 2023 года в Самарской области постоянную лицензию на ведение образовательной деятельности получили все организации системы подготовки спортивного резерва. Сегодня она включает 48 организации, осуществляющие спортивную подготовку. Из них: 9 государственных учреждений Самарской области, 36 муниципальных учреждений городских округов Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, спортивная школа ЦСК ВВС и 3 иных некоммерческие организации. В организациях системы подготовки спортивного резерва Самарской области занимаются более 42 000 детей, работают свыше 1 000 штатных тренеров-преподавателей.

Реализация Закона о гармонизации должна создать принципиально новые возможности для самореализации каждого ребенка, а также организовать единое физкультурно-спортивное образовательное пространство.

Сейчас в Госдуму также внесен законопроект о наделении субъектов и муниципалитетов полномочиями по финансированию подготовки воспитанников спортшкол в возрасте 18 лет и старше.